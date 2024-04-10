В МИД РФ высказались о реакции Запада на обстрелы ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Запада на обстрелы мирного населения приграничных российских городов и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) говорит о том, что им не нужна справедливость. Своим мнением она поделилась на брифинге, ее слова приводит РИА Новости.

«Никакая справедливость на Украине Западу не нужна», — подчеркнула она, обратив внимание слушателей на тот факт, что в Гаагской декларации 2 апреля не осуждаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, Белгорода, Курска. Кроме того, в документе ничего не говорится об обстрелах со стороны Украины ЗАЭС.

9 апреля представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что будет проведено заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС.

Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

8 апреля на ЗАЭС также сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.