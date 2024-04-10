Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о реакции Запада на обстрелы ЗАЭС

МИД: Запад не реагирует на обстрелы ЗАЭС Украиной, им не нужна справедливость

close
100%
«Владимир Рогов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции Запада на обстрелы мирного населения приграничных российских городов и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) говорит о том, что им не нужна справедливость. Своим мнением она поделилась на брифинге, ее слова приводит РИА Новости.

«Никакая справедливость на Украине Западу не нужна», — подчеркнула она, обратив внимание слушателей на тот факт, что в Гаагской декларации 2 апреля не осуждаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, Белгорода, Курска. Кроме того, в документе ничего не говорится об обстрелах со стороны Украины ЗАЭС.

9 апреля представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что будет проведено заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС.

Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

8 апреля на ЗАЭС также сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами