В МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после атаки беспилотников, произошедшей накануне, оказалась «довольно близка» к ядерной аварии. Его слова передает Bloomberg.

«Наша цель — избежать ядерной аварии», — утверждает Гросси.

По оценке гендиректора агентства, каждый раз, когда происходят подобные инциденты, риск ядерной катастрофы приближается.

«Это не искусственный или выдуманный сценарий», — констатировал он.

В материале отмечается, что Гросси анонсировал грядущее заседание в Совете Безопасности ООН, где члены организации обсудят атаку беспилотников на ядерную установку. Он также добавил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным «среднесрочный план и что может произойти в будущем» на атомной станции.

Накануне пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

8 апреля на ЗАЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции.

Позднее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.