Пашинян рассказал об итогах встречи с фон дер Ляйен и Блинкеном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал прошедшую встречу в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив, что ЕС и США готовы способствовать тому, чтобы Армения «заработала миллиарды». Слова Пашиняна передает «Sputnik.Армения».

«ЕС и США готовы нам помочь, чтобы мы заработали миллиарды в Республике Армения и не смотрели, кто что нам даст со стороны», — подчеркнул премьер Армении.

5 апреля сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В МИД РФ заявляли, что Россия рассматривает прошедшую в Брюсселе встречу в формате «Армения — США — Евросоюз» как очередную попытку втягивания Южного Кавказа в геополитическое противостояние.

Ранее Пашинян назвал отличными консультации с коллегами из США и ЕС.