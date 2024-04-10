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Санду приехала в Гагаузию

Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду приехала в город Комрат в Гагаузии. Об этом пишет Sputnik Молдова.

Отмечается, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион. Предполагалось, что глава государства проведет в Комрате встречу с мэрами населенных пунктов автономии и представителями региональных структур. Общественный деятель Александр Панов отмечал, что Санду собирает на встречу лишь лояльных себе мэров.

Также сообщается, что в центре Комрата собрались более тысячи местных жителей, которые хотят встретиться с Санду и поговорить с ней. Уточняется, что полиция не подпускает их к главе государства.

До этого глава Гаугазии Евгения Гуцул, которая находится в оппозиции Санду, заявила, что в случае, если Молдавия введет войска в Гагаузию, когда та признает свою независимость, власти обратятся за помощью к Российской Федерации. До этого Санду сообщила, что президент России Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать этот регион.

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