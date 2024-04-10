Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию, где встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию, где 11 апреля состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе Лукашенко.

Во время встречи Лукашенко и Путин обсудят темы развития сотрудничества двух стран в различных сферах и вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания будет региональная и международная обстановка, а также координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы.

12 апреля у глав Белоруссии и России планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики. Они подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Лидеры двух стран пообщаются с космонавтами и обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.

До этого Лукашенко заявил, что ему нужна миролюбивая Белоруссия.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.