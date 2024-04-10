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Зеленский рассказал об успехах российского влияния в странах Запада

Зеленский обеспокоился российским влиянием в странах Запада

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России удалось «деформировать информационное поле мира», и американские граждане фактически выполняют работу Москвы в СМИ Соединенных Штатов. Его слова приводит Politico.

«У них есть свои лобби повсюду: в США, в странах ЕС, в Британии, в Латинской Америке, в Африке. Когда мы говорим о конгрессе — вы замечаете, как они работают с обществом в США?» — сказал Зеленский.

По его словам, России якобы удалось «деформировать информационное поле мира», продвигая свои нарративы в СМИ.

«Это не российские граждане и не выходцы из России, нет. Это представители определенных медиагрупп, граждане США. Это они в СМИ с соответствующими посланиями, иногда очень пророссийскими», — указал президент Украины, не называя конкретных имен.

До этого республиканец от штата Огайо, председатель специального комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер заявил, что российская повестка по вопросу Украины «заразила» Республиканскую партию. Как подчеркнул Тернер, многие в конгрессе США считают, что конфликт на Украине разгорелся из-за политики НАТО.

Ранее Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus.

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