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Зеленский высказался о позиции Шольца по поставкам Taurus

Зеленский: Шольц не хочет поставлять Taurus Украине из-за страха ядерной войны

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Matthias Schrader/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву из-за якобы ядерных угроз со стороны России. Его слова приводит Bild.

Зеленский подчеркнул, что союзники Украины имеют все необходимое для ВСУ оружие, и выразил недоумение, почему его не предоставляют.

«Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерным государством, и что это [Taurus] ее мощная система оружия», — сказал президент Украины отметив, что Шольц не может оставить ФРГ без этих ракет.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай заявил, что в немецкой оппозиции все еще видят возможности для передачи дальнобойных ракет Taurus Украине.

Парламентарий напомнил, что в Германии уже проходили дискуссии подобные тем, что развернулись вокруг поставок Taurus. Тогда речь шла о передаче Киеву боевых машин пехоты и танков, отметил Фрай.

«И в этом контексте я просто ставлю на то, что это правительство тоже может стать умнее», — заявил депутат.

Ранее Зеленский заявил о нехватке ракет для средств ПВО.

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