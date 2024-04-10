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Политолог: РФ и Китай нащупали камень, который может выбить почву из-под ног США

Политолог Сафаров: в ходе визита Лаврова в КНР обсуждалась финсистема БРИКС

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У министра иностранных дел России Сергея Лаврова очень много вопросов, которые необходимо согласовать к октябрьскому саммиту БРИКС в Казани. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил востоковед Руслан Сафаров, комментируя визит главы МИД РФ в Китай. Эксперт предположил, что многие темы касались финансовой составляющей.

«Потому что на Китай были очень серьезные нападки со стороны американцев, часть банков на эти нападки среагировала не лучшим образом. А осенью Россия будет ставить один из вопросов — в частности, про единую финансовую систему БРИКС и, возможно, единую валюту. Я думаю, что, скорее всего, сейчас идут некие вопросы согласования», — предположил политолог.

Он добавил, что единая финансовая система БРИКС может стать тем камнем, который выбьет почву из-под ног США.

Лавров находился в КНР 8-9 апреля. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать президенту России Владимиру Путину искренние слова приветствия.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в ходе переговоров председатель КНР дал высокую оценку российско-китайским отношениям, которые продолжают развиваться в условиях сложной международной обстановки. Си Цзиньпин также приветствовал визит Лаврова как этап подготовки будущей поездки Путина в Пекин.

Ранее Лавров рассказал, когда Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться.

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