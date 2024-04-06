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Зеленский заявил о нехватке ракет для средств ПВО

Зеленский: Украине уже через месяц может не хватить ракет ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине уже через месяц может не хватить ракет противовоздушной обороны (ПВО) при высокой интенсивности обстрелов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, наблюдаются моменты, когда может сработать только Patriot или его аналог, в таких ситуациях приходится выбирать, какой объект будет защищен.

Также Зеленский добавил, что Украине в этом году передадут только 10% от обещанных F-16, по его словам, они смогут работать в связке с ПВО.

До этого лидер французской фракции «Патриоты» Флориан Филиппо призывал Париж прекратить поставки оружия Киеву, а также отказаться от безумных угроз касательно российско-украинского конфликта.

Накануне газета Politico писала, что у западных стран отсутствуют такие технологии, которые смогли бы помочь Украине вернуться на границы 1991 года и заполучить контроль над новыми регионами Российской Федерации.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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