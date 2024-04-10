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Пашинян сообщил о готовности Армении начать процесс делимитации

Пашинян: Армения не против начать процесс делимитации с Тавушской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что Ереван не против начать процесс делимитации границ с Тавушской области и четырех сел Газахской области Азербайджана, которые с начала 90-х годов фактически контролируются Арменией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырех сел Газахской области Азербайджана», — цитирует его агентство.

Закрытое заседание парламента Армении по вопросу делимитации границы прошло 9 апреля. Как пишет Sputnik Армения, они прошли довольно бурно, однако в действительности армянские власти пока не знают, когда начнутся работы по делимитации границы и какие карты будут взяты за основу.

В марте Пашинян заявлял, что Ереван и Баку согласны, чтобы делимитация проходила на основании Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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