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Глава Пентагона признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО

Шеф Пентагона Остин: на месте России я не хотел бы видеть Украину в НАТО

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что не хотел бы вступления в НАТО Украины, Финляндии и Швеции, если бы находился на стороне России. Об этом сообщает РИА Новости.

Вопрос об этом был задан во время слушаний в сенате США. Сенаторы поинтересовались у шефа Пентагона, хотел бы он присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, если бы находился на месте России.

«Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого», - ответил Остин, добавив, что точно также он относился бы к уже свершившемуся вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения конфликта с Россией.

В тот же день постпред США при НАТО Джулианна Смит пообещала Украине конкретные результаты от предстоящего саммита альянса в июне.

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов еще раз подчеркнул, что Россия никогда не смирится с участием Украины во враждебном блоке.

Ранее украинский посол заявил, что оружие Киеву важнее членства в НАТО.

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