В Молдавии назвали отношения с Россией самыми худшими в истории

Предпосылки для улучшения отношений Молдавии с Россией отсутствуют, однако это может произойти при одном условии. Об этом в эфире телеканала «Молдова-1» заявил глава министерства иностранных дел Молдавии Михай Попшой.

Он отметил, что в данный момент отношения Москвы и Кишинева находятся на самой низкой точке за всю постсоветскую историю. Попшой связал это с военными действиями на Украине.

«Пока они идут, мы не видим предпосылок для какого-то улучшения наших отношений с Россией», — сказал он.

Министр сослался на президента республики Майю Санду, которая назвала Российскую Федерацию самой большой угрозой национальной безопасности.

В конце марта депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский заявлял, что политическая борьба между Россией и Молдавией перешла в максимальную фазу.

До этого в Молдавии отказались от политического диалога с Приднестровьем.

Ранее МИД Молдавии выразил протест послу РФ из-за выборов в Приднестровье.