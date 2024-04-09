Запад намерен привлечь БРИКС для переговоров по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Западу необходимо привлечь страны БРИКС для переговоров по Украине, поскольку государства объединения являются «крупными игроками на международной арене». Его слова приводит ТАСС.

«Европейскому союзу, США, нашим трансатлантическим партнерам, просто не удалось убедить страны БРИКС в нашей точке зрения. Я, как и прежде, считаю, что это слабость. Страны БРИКС — крупные игроки на международной арене», — заявил Нехаммер.

Он подчеркнул, что входящие в БРИКС Индия и Китай имеют «огромное влияние» на Москву. В связи с этим он призвал Запад выйти из «эхо-камеры».

Канцлер Австрии подчеркнул, что Запад понимает, какого будущего хочет для Украины, но отметил, что «одного желания мало, нам нужны еще союзники, чтобы запустить процесс, начать думать и говорить о мире».

8 апреля стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.

Ранее Китай выступил за созыв мирной конференции по украинскому конфликту.