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На Украине создают беспилотники с искусственным интеллектом

Замглавы МО Украины Черногоренко: Киев разрабатывает самонаводящиеся дроны с ИИ

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Reuters

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что Киев ведет разработку БПЛА с искусственным интеллектом. Ее слова приводит The Telegraph.

По ее словам, такие дроны должны наводиться на цель без участия операторов и будут основаны на визуальной навигации.

«Мы также называем это «таргетингом последней мили», — заявила Черногоренко.

Как отмечается в материале, на разработку подобной системы нацеливания выделено более £200 млн со стороны Запада. В то же время источники The Telegraph в британском военном ведомстве заявили, что Лондон не будет принимать участия в разработке и производстве БПЛА.

До этого CNN со ссылкой на источники сообщал, что ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России осуществлялись беспилотниками с использованием базового искусственного интеллекта. По словам собеседника телеканала, точность ударов в условиях глушения БПЛА обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта.

Он не уточнил, откуда Украина получила соответствующую технологию.

Ранее сообщалось, что на Украине разрабатывают дроны дальностью полета больше 1 тыс. км.

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