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На Украине разрабатывают дроны дальностью больше 1 тыс. км

Минцифры Украины сообщило о разработке боевых БПЛА с дальностью свыше 1 тыс. км

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Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о разработке украинскими конструкторами боевых дронов с дальностью полета свыше 1 тыс. км. Его интервью опубликовало немецкое издание Die Welt.

По словам Федорова, за год на Украине темпы производства беспилотников с дальностью полета от 700 до 1000 км выросли в 10 раз, при этом некоторые дроны уже превзошли этот показатель. За год в стране намерены собрать около 1 млн дронов.

До этого Минобороны РФ заявило, что за сутки ВС РФ было сбито 178 беспилотников и 23 реактивных снаряда Украины.

Перед этим под удар ВС РФ попал завод по производству дронов «Южмаш» в Днепропетровске.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.

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Операция на Украине
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