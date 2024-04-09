Китай выступил за созыв мирной конференции по украинскому конфликту

Министр иностранных дел КНР Ван И выразил надежду на то, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее. Его слова передает РИА Новости

Дипломат заявил, что Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.

4 апреля глава российского МИД Сергей Лавров назвал китайскую инициативу урегулирования по Украине наиболее разумной и четкой. Он отметил, что предложенный КНР план состоит из 12 пунктов. Они представляют собой принципы и подходы к восстановлению мира, при этом Пекин рассчитывает сначала достичь согласия по всем этим пунктам с другими участниками международных отношений.

8 апреля стало известно, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств так называемого Глобального Юга. Конференция может состояться 16-17 июня.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.

Ранее Лавров поблагодарил КНР за направление наблюдателей на выборы в РФ.