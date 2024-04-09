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Путин поддержал намерение Хабирова баллотироваться на пост главы Башкирии

Путин поддержал повторное выдвижение Хабирова на пост главы Башкирии

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал повторное выдвижение действующего главы Башкирии Радия Хабирова на пост главы региона. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я со своей стороны сделаю все, чтобы Вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми», — заявил глава государства.

По словам Путина, у Хабирова «в целом все получается, и планов много, и результаты хорошие». При этом он посоветовал чиновнику чаще получать обратную связь напрямую от местного населения.

До этого Хабиров после беспорядков в Баймаке заявил, что власти региона покажут истинное лицо организаторов волнений.

«С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана, я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие – по признаку национальности, языка, веры», — написал глава республики.

Массовые беспорядки в Баймаке начались 17 января у здания суда, где вынесли приговор по делу об экстремизме Фаилю Алсынову. Участники акции в поддержку Алсынова устроили потасовку с силовиками, после чего произошли задержания.

Ранее глава Башкирии Хабиров прибыл на шоссе для переговоров с дезертиром.

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