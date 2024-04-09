В Кремле не уточнили сроки визита Путина в Китай

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином планируется, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, текущую поездку главы МИД России Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать в рамках подготовки встречи руководства на высшем уровне.

«Такие контакты планируются, и есть понимание их необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем. Конкретизировать сроки считаем преждевременным», — сказал Песков.

Лавров прибыл 8 апреля в Пекин с официальным визитом и уедет 9 апреля. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать Путину искренние слова приветствия.

Также и Лавров передал Си Цзиньпину приветствие Путина и отметил, что российский президент очень оценил поздравительное послание по итогам выборов в марте этого года.

Ранее Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в 2024 году встретятся на полях саммитов БРИКС и ШОС.