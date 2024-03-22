Ряд стран Европейского союза предлагает пенсионным фондам и страховым компаниям инвестировать в оборонный сектор, чтобы на Западе могли нарастить помощь Украине. Об этом сообщает портал EUobserver, ссылаясь на источники.

«Цель — стимулировать инвестиции в оборону таким образом, чтобы не только правительства оплачивали расходы», — сказал европейский дипломат на правах анонимности.

По его словам, эту идею поддержали несколько государств, в том числе Германия и Нидерланды.

Представитель Минобороны Нидерландов подчеркнул, что «рассматриваются различные варианты увеличения инвестиций в оборонный сектор для оперативного наращивания производства по всей цепочке поставок».

При этом EUobserver отмечает, что пенсионные фонды сейчас не представляют, как это должно происходить.

«Мы не покупаем оружие и боеприпасы и не заказываем танки», — подчеркнул представитель пенсионного фонда Нидерландов.

До этого обозреватель Джуд Руссо заявлял, что военная помощь от США не сможет восстановить украинскую экономику в будущем, она призвана только «наживаться на благосостоянии американских налогоплательщиков».

Ранее стало известно, что на Украине рассчитывают получить боеприпасы от ЕС в апреле.