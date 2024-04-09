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Боррель не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию

Боррель признался, что не знает, как финансировать милитаризацию ЕС

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не знает как финансировать наращивание оборонных бюджетов стран Евросоюза, при этом он не исключил возможности займов. Об этом он сообщил на конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Мы должны нарастить наши финансовые возможности (в целях производства вооружения. – прим. ред.). Я не знаю как, возможно путем займов», — подчеркнул он, не уточнив, откуда ЕС может получить упомянутые займы.

По его словам, в рамках законодательства ЕС есть «базовые документы», которые не содержат в себе каких бы то ни было оборонных статей. Боррель в этой связи не исключил, что чиновники в ЕС могут «обойти» соответствующую документацию.

До этого Боррель заявил, что американский «оборонный зонтик» над странами Европы может в скором времени закрыться, поэтому Евросоюзу необходимо надеяться только на свои силы, даже в рамках НАТО.

Ранее Боррель рассказал о том, что должно стать краеугольным камнем политики ЕС.

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