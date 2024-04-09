Боррель не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не знает как финансировать наращивание оборонных бюджетов стран Евросоюза, при этом он не исключил возможности займов. Об этом он сообщил на конференции в Брюсселе, его слова приводит ТАСС.

«Мы должны нарастить наши финансовые возможности (в целях производства вооружения. – прим. ред.). Я не знаю как, возможно путем займов», — подчеркнул он, не уточнив, откуда ЕС может получить упомянутые займы.

По его словам, в рамках законодательства ЕС есть «базовые документы», которые не содержат в себе каких бы то ни было оборонных статей. Боррель в этой связи не исключил, что чиновники в ЕС могут «обойти» соответствующую документацию.

До этого Боррель заявил, что американский «оборонный зонтик» над странами Европы может в скором времени закрыться, поэтому Евросоюзу необходимо надеяться только на свои силы, даже в рамках НАТО.

Ранее Боррель рассказал о том, что должно стать краеугольным камнем политики ЕС.