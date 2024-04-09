Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск рассказал о риске теракта в США масштаба атаки 11 сентября

Маск считает, что теракт масштаба 11 сентября в США является вопросом времени

close
100%
Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что новый теракт в США масштаба катастрофы 11 сентября является лишь вопросом времени на фоне притока мигрантов в страну. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост американского бизнесмена и бывшего кандидата в президенты США от республиканцев Вивека Рамасвами, который заявил, что возможна еще одна трагедия уровня «атаки 11 сентября», в случае если кризис на южной границе США не будет урегулирован.

«Лишь вопрос времени», — оставил Маск комментарий к посту.

До этого Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.

Ранее ученые предупредили о растущей угрозе всплеска политического насилия в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами