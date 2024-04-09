Маск рассказал о риске теракта в США масштаба атаки 11 сентября

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что новый теракт в США масштаба катастрофы 11 сентября является лишь вопросом времени на фоне притока мигрантов в страну. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск прокомментировал пост американского бизнесмена и бывшего кандидата в президенты США от республиканцев Вивека Рамасвами, который заявил, что возможна еще одна трагедия уровня «атаки 11 сентября», в случае если кризис на южной границе США не будет урегулирован.

«Лишь вопрос времени», — оставил Маск комментарий к посту.

До этого Маск заявил, что США уделяют гораздо больше внимания проблемам, связанным с украинским конфликтом, нежели вопросам по южной границе США, которая столкнулась с наплывом мигрантов.

Ранее ученые предупредили о растущей угрозе всплеска политического насилия в США.