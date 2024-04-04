Ученые предупредили о растущей угрозе всплеска политического насилия в США

Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере (UCB) указали на рост угрозы политического насилия в США. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

По словам ведущего автора работы, специалиста по феномену «виджилантизма» или «народного правосудия» Регины Бейтсон, в Соединенных Штатах набирают силу экстремистские группировки ультраправого толка.

Виджилантизм представляет собой форму самосуда или незаконного правосудия, осуществляемых группами граждан, которые считают себя защитниками общественного порядка и борцами с преступностью. Они могут проводить рейды, арестовывать подозреваемых и даже применять насилие в попытке наказать тех, кого они считают нарушителями закона.

Бейтсон отметила, что ультраправые создали надежные сети по всей стране. Представители подобных объединений участвовали в штурме Капитолия в столице США Вашингтоне 6 января 2021 года. Хотя некоторые члены бунта в итоге предстали перед законом, их сторонники продолжают организовываться подпольно и через интернет.

В Техасе и других южных штатах границу с Мексикой патрулируют группы вооруженных граждан, пытаясь задерживать мигрантов.

Ученая напомнила, что в США в разные исторические периоды не раз возникали различные группы «борцов за справедливость». По данным общественных организаций, с 1882 по 1968 год жертвами американских линчевателей стали 4743 человека, 70% которых были чернокожими.

Регина Бейтсон добавила, что некоторые политики поддерживают подобные взгляды и прибегают к обесчеловечивающей риторике в отношении отдельных социальных групп, обвиняя их во всех проблемах страны.

«Подобные дегуманизирующие высказывания являются таким тревожным сигналом. На протяжении всей истории они предшествовали значительному насилию, направленному против уязвимых групп», — сказала исследовательница.

Ранее ученые выяснили, что стабильность государств снижается по мере их старения.