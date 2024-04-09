В США раскрыли, сколько денег нужно странам G7 на перевооружение

Странам G7 необходимо 10 лет и $10 трлн для того, чтобы осуществить перевооружение государств и выйти на уровень оборонных расходов времен Холодной войны, тогда Запад тратил на оборону около 4% от ВВП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

«Чиновники (на Западе. – прим. ред.), занимающиеся вопросами безопасности, говорят, что военные бюджеты, возможно, должны соответствовать расходам времен Холодной войны и составлять целых 4% (от размера ВВП стран. – прим. ред.), чтобы реализовать планы альянса (по перевооружению. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Агентство провело расчеты, которые показали, что для достижения упомянутых показателей и необходимого Западу перевооружения странам G7 необходимо 10 лет и $10 трлн.

«Если США и их союзники по «Большой семерке» достигнут такого уровня (4% ВВП и перевооружения. – прим. ред.), это будет означать более чем 10 триллионов долларов дополнительных обязательств в течение следующего десятилетия», — подытоживает агентство.

Как пишет Bloomberg, такие намерения западных стран связаны с успехами России в рамках украинского конфликта и осознанием необходимости «создать противовес Китаю». В этой связи, отмечает издание, Западу «необходимо резко усилить свою оборону в Восточной Европе».

До этого британская Telegraph писала, что военно-промышленная мощь России растет, при этом страны Запада «находят лишь гроши» на обеспечение собственной обороны.

Ранее стало известно, что Пентагон сокращает программу перевооружения.