Пентагон сокращает программу перевооружения на $10 млрд ради выполнения соглашения о стабилизации потолка госдолга США. Об этом пишет Politico.

Под сокращение попадут закупки истребителей F-35, ударных подводных лодок, армейских вертолетов и дронов — общий объем сокращений будет равняться 1% бюджета Пентагона.

Бывший сотрудник подкомитета по защите ассигнований палаты представителей и полковник ВВС в отставке Натан Диллер назвал последствия этой меры «ужасными», поскольку они будут реализованы на фоне повышения зарплат военнослужащих на 5,2%, на которые приходится значительная часть расходов Пентагона и крупных расходов, связанных с ситуацией в Красном море и на Ближнем Востоке.

До этого Пентагон анонсировал запуск спутников слежения за гиперзвуковым оружием.

Ранее в США создали систему управления войсками на основе ИИ.