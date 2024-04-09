Лавров рассказал об идее Китая против двойного сдерживания

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым выдвинул идею о «двойном противодействии» в ответ на «двойное сдерживание» со стороны коллективного Запада. Об этом глава МИД РФ сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским министром, передает ТАСС.

Лавров напомнил, что неоднократно лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркивали решимость обоих государств противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, процессы демократизации и справедливости.

По его словам министра, все это пытаются остановить США и их союзники «в стремлении увековечить свое несправедливое положение в международной системе».

Лавров добавил, что Путин и Си Цзиньпин формулировали задачи «стоять спина к спине, плечом к плечу» на пути попыток Запада приостановить объективный ход истории.

Российский министр прибыл 8 апреля в Пекин с официальным визитом и пробудет там до 9 апреля.

Ранее Лавров заявил о беспрецедентном уровне отношений между Китаем и Россией.