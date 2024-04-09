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В МИД рассказали о защите Союзного государства от Украины и НАТО

Полищук: РФ и Белоруссия создали серьезный противовес на границах Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская Федерация и Республика Беларусь создали надежный противовес Украине, развернув для защиты границ Союзного государства новейшие оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Надежно прикрыты западные рубежи Союзного государства и ОДКБ, создан серьезный противовес милитаристской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», — сказал дипломат.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что миролюбивая Белоруссия нужна и России, и Украине, но украинский президент Владимир Зеленский начинает «цеплять и пристегивать» белорусов к непонятным процессам.

Политик отметил, что не понимает, почему президент Украины ведет себя таким образом. В качестве положительного примера Лукашенко привел главу РФ Владимира Путина.

Ранее Лукашенко раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом.

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