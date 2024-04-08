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США призвали Иран не эскалировать конфликт на Ближнем Востоке

Госдеп: США требуют от Ирана воздержаться от шагов по эскалации конфликта

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Shutterstock

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о требовании США к Ирану не предпринимать действий, провоцирующих эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Так он прокомментировал возможные планы Тегерана нанести ответный удар по Израилю, передает РИА Новости.

«Мы дали четко понять иранскому правительству, что оно не должно использовать данный инцидент в качестве предлога для нападения на американские войска или объекты в ближневосточном регионе», — сказал Миллер.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

8 апреля посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранском консульству в Сирии.

Ранее в Иране опубликовали список ракет, способных долететь до Израиля.

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