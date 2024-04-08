В Госдуме захотели лишать мигрантов гражданства РФ за нарушение присяги

Законопроект о прекращении приобретенного гражданства России за нарушение присяги гражданина внесут в Госдуму 9 апреля. С таким заявлением выступил депутат от партии КПРФ, заместитель главы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Готов законопроект о прекращении приобретенного из иностранного гражданства России за нарушение присяги. Завтра планирую внести», — написал парламентарий.

Он отметил, что сейчас подбирает «хорошую компанию соавторов» законодательного акта.

«В случае отрицательного отзыва <...> придется признать, что российская присяга — это просто «филькина грамота», — полагает Матвеев

В присяге, которую дают иностранцы при получении российского паспорта, говорится о необходимости исполнять ряд обязательств, в том числе соблюдать Конституцию законодательство Российской Федерации, защищать свободу и независимость страны, а также быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

В декабре двух жителей Челябинской области лишили гражданства России из-за того, что они не встали на воинский учет и не прошли службу в армии.

Ранее Дума одобрила поправку о прекращении приобретенного гражданства за призывы к экстремизму.