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Канцлер Австрии заявил, что многие страны мира не согласны с Западом по Украине

Канцлер Нехаммер: многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине

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РИА «Новости»

Многие страны мира не согласны с европейской позицией по вопросу конфликта на Украине. Такое мнение в интервью изданию Le Grand Continent выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Канцлер заявил, что Австрия по-прежнему придерживается и будет придерживаться политики нейтралитета, хотя «это не всегда легко объяснить» международным партнерам страны.

При этом Нехаммер полагает правильным придерживаться «двойной стратегии»: с одной стороны, безоговорочно поддерживать Украину в политическом плане, с другой — искать возможности для начала переговоров о достижении мира.

Канцлер признал, что очень многие страны не разделяют взгляды Запада на украинский конфликт.

«С 2022 года мы разрабатываем наш ответ на российскую агрессию в вакууме, в своего рода закрытом сосуде Запада. Мы очень быстро пришли к единому мнению о том, как нужно поддерживать Украину и как нужно закончить войну. Однако большая часть мира, я имею в виду, прежде всего, страны БРИКС, не разделяет наш анализ и не понимает нашей позиции», — сказал Нехаммер.

По его словам, Евросоюз должен приложить усилия для переубеждения Индии, Китая и Бразилии с тем, чтобы огни солидаризовались с западной позицией.

«Таким образом за стол переговоров вернутся незападные державы. Мы все еще далеки от этого, но я уверен, что решение конфликта лежит там», — резюмировал Нехаммер.

6 апреля Нехаммер заявил, что мирное урегулирование невозможно без диалога Москвы и Киева.

29 февраля канцлер Австрии Карл Нехаммер оценил возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Австрии заявили о необходимости участия стран БРИКС в переговорах по Украине.

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