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Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций

Путин поручил продумать создание центров передовых компетенций по технологиям РФ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» разработать «дорожную карту» по созданию центров развития передовых компетенций на основе технологий РФ. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

»Правительству РФ... разработать «дорожную карту» реализации и распространения проекта по созданию в дружественных государствах сети центров развития передовых компетенций на основе российских технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что должно быть предусмотрено в том числе обсуждение этого проекта в рамках межправительственных комиссий с государствами, входящими в ЕАЭС и БРИКС.

Доклад по теме должен быть представлен до 30 июня 2024 года, ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

До этого Путин отметил рост числа сторонников России в мире, в том числе в недружественных странах, и особенно это касается вопроса традиционных ценностей.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.

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