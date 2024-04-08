МИД Швейцарии анонсировал проведение мирной конференции по Украине

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к мирной конференции по Украине. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил для РИА Новости, что дата и время конференции будут сообщены позже.
«По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине», — сообщил представитель европейской страны.
До этого агентство Bloomberg писало, что мирный саммит по Украине в Швейцарии может пройти в середине июня.
Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств из так называемого Глобального Юга.
Предполагается, что конференция может состояться 16-17 июня.
7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.
Ранее Захарова высказалась об участии России в конференции по Украине.