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МИД Швейцарии анонсировал проведение мирной конференции по Украине

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к мирной конференции по Украине

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Valentin Wolf/Global Look Press

МИД Швейцарии подтвердил подготовку к мирной конференции по Украине. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил для РИА Новости, что дата и время конференции будут сообщены позже.

«По просьбе Украины Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине», — сообщил представитель европейской страны.

До этого агентство Bloomberg писало, что мирный саммит по Украине в Швейцарии может пройти в середине июня.

Отмечается, что в мероприятии примут участие от 80 до 100 государств из так называемого Глобального Юга.

Предполагается, что конференция может состояться 16-17 июня.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участие до сотни стран.

Ранее Захарова высказалась об участии России в конференции по Украине.

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