Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась об участии России в конференции по Украине

Захарова: РФ не намерена участвовать в конференции по формуле мира Зеленского

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена участвовать в конференции по Украине, отметив, что так называемая формула мира Владимира Зеленского является алхимией. Ее слова приводит ТАСС.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции. Формула Зеленского — это алхимия», — сказала Захарова.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта могут пройти между первым и вторым саммитами по «формуле мира» Киева.

«На первом саммите соберем все государства, они выберут пункт меню, над которым хотят работать. Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками», — сказал министр.

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами