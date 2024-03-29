Захарова высказалась об участии России в конференции по Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена участвовать в конференции по Украине, отметив, что так называемая формула мира Владимира Зеленского является алхимией. Ее слова приводит ТАСС.

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции. Формула Зеленского — это алхимия», — сказала Захарова.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта могут пройти между первым и вторым саммитами по «формуле мира» Киева.

«На первом саммите соберем все государства, они выберут пункт меню, над которым хотят работать. Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками», — сказал министр.

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не приемлет каких-либо «правил», навязанных ей для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.