США пообещали давить на союзников по НАТО

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Вашингтон будет давить на каждого члена альянса для повышения расходов на оборону до уровня в 2% от национального ВВП. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, на сегодняшний день норму трат в 2% ВВП выполняют 20 стран НАТО. Смит назвала это «существенным ростом за десятилетие».

«Конечно, мы хотим, чтобы такими были все 32 [государства НАТО], и мы продолжим давить, пока не достигнем этого», — сказала она.

Смит подчеркнула, что каждый член НАТО оказывает помощь Украине. Она привела цифры, согласно которым США потратили на Украину $74 млрд, а европейские союзники Вашингтона – более $110 млрд.

До этого Financial Times со ссылкой на подсчеты немецкого института экономических исследований писала, что Европейские страны — члены НАТО должны найти дополнительные €56 млрд для целевого индекса оборонных расходов Североатлантического альянса.

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», — уточнили в публикации.

Ранее в Британии признали, что Запад не может найти денег на оборону.