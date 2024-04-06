Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии признали, что Запад не может найти денег на оборону

Telegraph: мощь РФ растет, а Запад находит лишь гроши на оборону

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Военно-промышленная мощь России растет, при этом страны Запада «находят лишь гроши» на обеспечение собственной обороны. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Пока мощь России растет, Западная Европа может найти лишь гроши, чтобы потратить их на оборону», — говорится в сообщении издания.
Подчеркивается, что Запад оказался «зависим от социального обеспечения» собственных граждан, поэтому денежные средства на перевооружение государств найти крайне проблематично.

По оценке британского издания, для Запада «не имеет большого смысла создавать массовую промышленность по производству снарядов», которая способна «обеспечить вечное ведение огня» на Украине, поскольку в стране «в ближайшем будущем закончатся люди».

Тогда Западу придется сосредоточиться на собственной обороне.

Издание в этой связи призвало говорить в публичном поле о необходимости повысить расходы на оборону в Великобритании до уровня времен Холодной войны, когда этот показатель составлял от 4 до 5% ВВП стран. «Дебаты должны вестись именно в таком духе», — подытоживает газета.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил вероятность введения войск стран НАТО на Украину.

Ранее аналитик из Британии отметил стремительное продвижение России на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами