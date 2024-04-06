В Британии признали, что Запад не может найти денег на оборону

Военно-промышленная мощь России растет, при этом страны Запада «находят лишь гроши» на обеспечение собственной обороны. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Пока мощь России растет, Западная Европа может найти лишь гроши, чтобы потратить их на оборону», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что Запад оказался «зависим от социального обеспечения» собственных граждан, поэтому денежные средства на перевооружение государств найти крайне проблематично.

По оценке британского издания, для Запада «не имеет большого смысла создавать массовую промышленность по производству снарядов», которая способна «обеспечить вечное ведение огня» на Украине, поскольку в стране «в ближайшем будущем закончатся люди».

Тогда Западу придется сосредоточиться на собственной обороне.

Издание в этой связи призвало говорить в публичном поле о необходимости повысить расходы на оборону в Великобритании до уровня времен Холодной войны, когда этот показатель составлял от 4 до 5% ВВП стран. «Дебаты должны вестись именно в таком духе», — подытоживает газета.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил вероятность введения войск стран НАТО на Украину.

Ранее аналитик из Британии отметил стремительное продвижение России на Украине.