Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии сочли 2023 год провальным для Евросоюза

Венгерский министр Бока: руководство ЕС поставило содружество на грань войны

close
100%
Matt Dunham/AP

В Венгрии считают, что 2023 год стал провальным для Евросоюза — его руководство не смогло восстановить мир и поставило содружество на грань войны, забыв о своем населении. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его цитирует ТАСС.

«2023 год был годом провала в ЕС. Он не смог сыграть конструктивную роль в восстановлении мира и безопасности в Европе. Брюссель находится на стороне войны», — считает политик.

По словам Боки, европейские лидеры предпочли занять сторону украинских олигархов, вместо того, чтобы помочь собственному населению восстановить экономику и защититься от нелегальной миграции. Кроме того, они активно пытаются втянуть ЕС в украинский конфликт.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала бороться с ультраправыми «друзьями Путина» в Евросоюзе, которые хотят «лишить Европу будущего».

В своей речи она раскритиковала действия России на Украине, также заявив, что Москва якобы проводит «проводит гибридные атаки против Европы на протяжении многих лет».

Ранее российский посол Андрей Келин назвал преувеличением слова о предвоенном периоде в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами