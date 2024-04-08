В Венгрии считают, что 2023 год стал провальным для Евросоюза — его руководство не смогло восстановить мир и поставило содружество на грань войны, забыв о своем населении. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, его цитирует ТАСС.

«2023 год был годом провала в ЕС. Он не смог сыграть конструктивную роль в восстановлении мира и безопасности в Европе. Брюссель находится на стороне войны», — считает политик.

По словам Боки, европейские лидеры предпочли занять сторону украинских олигархов, вместо того, чтобы помочь собственному населению восстановить экономику и защититься от нелегальной миграции. Кроме того, они активно пытаются втянуть ЕС в украинский конфликт.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала бороться с ультраправыми «друзьями Путина» в Евросоюзе, которые хотят «лишить Европу будущего».

В своей речи она раскритиковала действия России на Украине, также заявив, что Москва якобы проводит «проводит гибридные атаки против Европы на протяжении многих лет».

Ранее российский посол Андрей Келин назвал преувеличением слова о предвоенном периоде в ЕС.