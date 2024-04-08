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Кучма отказался считать Россию и Украину братскими народами

Кучма: Россия и Украина были близкими народами, но стали врагами по вине Москвы

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Россия и Украина были братскими народами, однако в реалиях сегодняшнего дня стали врагами, это произошло по вине Москвы. Такую точку зрения высказал бывший президент Украины Леонид Кучма в интервью японскому изданию Kyodo.

В ответ на реплику журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма заявил, «что между братьями бывает неприязнь и даже ненависть» и напомнил библейский сюжет о Каине и Авеле.

«У Украины больше нет брата. Россия — это Каин», — заявил Кучма.

По его словам, «когда врагом становится брат, это хуже, чем предательство». Ответственность за такое развитие событий он возложил на Владимира Путина.

Экс-президент Украины подчеркнул, что Киев стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой, что сегодня «звучит как абсурд». Россия «делит всех на врагов и вассалов», считает бывший глава государства.

До этого президент России назвал конфликт на Украине противостоянием одного народа.

«Трудно и горько от того, что сражается друг с другом по сути один народ. По сути противостояние идет внутри одного народа», — отметил российский президент.

Ранее Путин рассказал о предпочтении работать с теми, у кого «нос в кокаине.

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