Путин рассказал о предпочтении работать с теми, у кого «нос в кокаине»

С теми, у кого «нос в кокаине», работать и заключать договоренности проще, чем с умными людьми, так как они опасны и могут влиять на общественное сознание. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще», — отметил глава государства, рассуждая о прошлых поколениях.

Он уточнил, что раньше у людей нос в табаке был, так как среди поклонников низменных удовольствий было популярно использование нюхательного табака.

«Сейчас нос в кокаине, да? Но неважно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего», — добавил Путин.

Он констатировал, что умные люди в политике «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении России». По мнению президента, именно такие политики и хотят найти пути к завершению конфликта на Украине и возобновить переговоры.

При этом российский лидер заключил, что «это опасные люди», так как они «будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки» для России.

Ранее в ходе интервью Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО.