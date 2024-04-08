Лукашенко предупредил Зеленского, что ему нужна миролюбивая Белоруссия

Миролюбивая Белоруссия нужна и России, и Украине, но Владимир Зеленский начинает «цеплять и пристегивать» белорусов к непонятным процессам. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время назначения заместителя главы своей администрации, передает БЕЛТА.

Он отметил, что не понимает, почему президент Украины ведет себя таким образом. В качестве положительного примера Лукашенко привел главу РФ Владимира Путина.

«Посмотрите на поведение президента России. Он очень аккуратен, осторожен. Он понимает: рано или поздно, все равно к миру придем», — сказал белорусский лидер.

По его словам, каким будет этот мир, зависит от РФ и Украины, но Белоруссия миролюбивая им будет нужна.

В ходе этого же выступления Лукашенко заявил, что целью коллективного Запада является захватить в Белоруссии «хотя бы кусочек» территории и направить туда иностранные войска.

Ранее Лукашенко раскрыл стратегию Белоруссии в случае войны с Западом.