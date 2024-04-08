Президент Финляндии рассказал, как достичь мира на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что не видит перспектив решения российско-украинского конфликта с помощью дипломатии, достичь мира можно только на поле боя. Об этом сообщает CNN.
Он подчеркнул, что много лет участвовал в мирном посредничестве, в котором много начинается с диалога, а после продолжается установлением параметров.
«Но, я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — заявил Стубб.
Также он заявил о полном отсутствии политического диалога с Москвой по конфликту на Украине.
В то же время он указал, что нельзя достичь мира в одностороннем порядке.
До этого президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.
4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».
Ранее сообщалось, что Финляндия отправит Киеву 23-й пакет военной помощи на сумму €188 млн.