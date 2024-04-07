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Путин собирается провести телефонные разговоры по ситуации с подтоплениями

Путин планирует обсудить с главами Кургана и Тюмени ситуацию с подтоплениями

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует провести телефонные разговоры с руководителями Курганской и Тюменской областей по ситуации с подтоплениями. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Президент сегодня планирует провести телефонные разговоры с руководителями этих регионов», — сказал Песков.

До этого глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что начавшееся половодье может затопить несколько сел и районов административного центра Курганской области.

Также он заявил, что вода начнет подниматься в Тоболе через 2-3 дня, через неделю в Курганской области будет пик половодья. Глава ведомства также отметил, что 10-12 апреля волна паводка достигнет города Кургана.

Кроме того, Росгидромет сообщил о превышении исторического максимума уровня половодья на реке Ишим в Тюменской области к концу апреля.

Ранее сообщалось, что Орский нефтеперерабатывающий завод остановил работу из-за паводка.

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