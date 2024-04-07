Австрийский полковник предупредил Украину о скором наступлении ВС РФ

Армия России изматывает Вооруженные силы Украины (ВСУ), готовясь к крупномасштабному наступлению. Такую точку зрения высказал австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с ZDF.

Полковник подчеркнул, что ВСУ сталкиваются с давлением сразу на нескольких направлениях. По мнению Райснера, главной проблемой украинских военных стало отсутствие военной помощи и боеприпасов.

Он также проанализировал действия ВС РФ на трех уровнях. На тактическом российская армия пытается атаковать механизированными соединениями, на оперативном – развернуть войска на разных участках фронта, чтобы заставить Киев задействовать резервы. На стратегическом уровне обе стороны пытаются пополнить свои резервы, отметил военный.

С его точки зрения, когда земля в зоне конфликта высохнет, российская армия начнет масштабное наступление.

До этого CNN со ссылкой на экспертов писал, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции.

Ранее Китай усилил поддержку России в конфликте на Украине.