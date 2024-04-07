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В Израиле заявили о готовности к ответу на любой сценарий в отношении Ирана

Глава МО Израиля Галант заявил о готовности к ответу на любой сценарий по Ирану

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Ronen Zvulun/Reuters

Министерство обороны Израиля подготовилось к ответу на любой сценарий, который может развернуться в отношении Ирана. С таким заявлением выступил глава военного ведомства Йоав Галант по итогам совещания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МО страны.

«Галант подчеркнул, что оборонное ведомство завершило подготовку к реагированию в случае любого сценария, который может развиться в отношении Ирана», — говорится в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что в совещании «по оценке оперативной ситуации» принимали участие начальник оперативного управления ЦАХАЛ и начальник разведки ЦАХАЛ.

До этого телеканал CNN сообщал, что США готовятся к «значительному» нападению со стороны Ирана, израильские или американские объекты на Ближнем Востоке могут подвергнутся атаке иранских сил «на следующей неделе».

1 апреля Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено.. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Иран намерен отомстить Израилю за удар по консульству.

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