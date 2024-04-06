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Стало известно, как Иран намерен отомстить Израилю за удар по консульству

NBC: Иран может нанести ответный удар по целям на территории Израиля

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Iranian Presidency Office/AP

Иран планирует нанести удар по целям, находящимся на территории Израиля в ответ на израильский обстрел иранского консульства в Дамаске. Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Представители администрации Байдена обеспокоены тем, что Иран, возможно, планирует нанести удар по целям на территории Израиля в ответ на израильские авиаудары в Сирии на этой неделе», — говорится в сообщении телеканала, который ссылается на неназванных американских чиновников.

Ответные меры Ирана, как ожидают в США, «будут сосредоточены на военных или разведывательных объектах». При этом гражданская инфраструктура, сообщает NBC, останется нетронутой.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена уже начала рассматривать варианты ответа на возможные действия Ирана.

По данным источников, Иран может нанести удар «с использованием роя беспилотников или крылатых ракет наземного базирования». Другим вариантом развития событий может стать нанесение удара «по израильскому дипломатическому или консульскому объекту в регионе».

До этого телеканал CNN сообщал, что США готовятся к «значительному» нападению со стороны Ирана, израильские или американские объекты на Ближнем Востоке могут подвергнутся атаке иранских сил «на следующей неделе» в ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Ранее в Иране потребовали от США «держаться подальше», пока готовится ответ Израилю.

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