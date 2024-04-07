В Британии признали, что «очень сильно отстают» в военной сфере

Замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи призвал готовиться к войне, чтобы максимизировать шансы на мир, в то же время отметив, что Лондон «очень сильно отстает» в военной сфере. Об этом пишет Sky News.

Хиппи указал на тот факт, что многие ведомства отказались от возможности принять участие в учениях по отработке эвакуации в бункер в случае войны. Он отметил, что мероприятия «показали бы, насколько устарели многие из наших процедур».

«В конце концов, что весьма удручающе, в мероприятии приняли участие только министр обороны, старшие офицеры и чиновники министерства обороны», — заявил Хиппи.

По его словам, Британии необходимо уделить внимание стратегической устойчивости — обеспечению поставок продовольствия и энергии и перепрофилированию промышленности для производства оружия — а также выделению большего количества денег на оборону.

В материале отмечается, что чиновники приступили к разработке межправительственного «плана национальной обороны» на фоне предупреждений министров о том, что Великобритания перешла в «предвоенный мир».

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил вероятность введения войск стран НАТО на Украину.

Ранее министр обороны Британии предупредил НАТО о новой мировой войне.