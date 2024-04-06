Таджикистан ответит на решение Турции о введении визового режима

Официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что страна рассматривает вопрос введения визового режима для граждан Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции», — сообщил Самади.

При этом дипломат отметил, что Турция не уведомила Таджикистан о решении ввести визовый режим.

До этого сообщалось, что Турция запретила гражданам Таджикистана въезжать в страну без визы. Указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Причины решения не указаны.

В конце марта заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Таджикистан Шахноза Нодири анонсировала открытие в стране шести центров подготовки по рабочим профессиям. Три из этих центров будут заниматься не только профессиональной, но и языковой подготовкой трудовых мигрантов.

Ранее уроженца Таджикистана лишили гражданства России за отказ служить в армии.