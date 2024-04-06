В Молдавии назвали спекуляциями слухи о вводе войск НАТО в страну

Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что сведения о якобы возможном вводе войск НАТО на территорию страны являются спекуляциями. Его слова приводит РИА Новости.

«Всякого рода спекуляции о каких-либо представителях армий третьих стран — это лишь спекуляции», — подчеркнул глава МИД Молдавии.

Министр отметил, что Кишинев настроен сугубо на удержание мира и стабильности.

До этого экс-помощник замглавы минобороны США Стивен Брайен заявил, что страны Запада могут использовать Молдавию как плацдарм против России на фоне неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.

В статье для издания Asia Times он отмечал, что на данный момент нет ясности, будет ли соответствующий план успешным для Запада, поскольку «страна расколота на проевропейские и пророссийские элементы».

Кроме того, американские войска уже находятся в Молдавии «вместе с румынами, якобы для участия в военных учениях под названием JCET 2024», напомнил он.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.