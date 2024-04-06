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В Финляндии заявили о готовности сотрудничать не только с единомышленниками

Президент Финляндии Стубб: готовы сотрудничать не только с единомышленниками

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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки готовы к сотрудничеству не только со странами-единомышленниками, но и с теми государствами, с которыми у Финляндии «не совпадают ценности». Своим мнением он поделился в беседе с финским телеканалом Yle.

«Не только со странами-единомышленниками мы можем решить проблему, к примеру, изменения климата, но и с теми странами, с которыми у нас не совпадают ценности», — подчеркнул президент, отметив, что во внешней политике страны необходимо оставлять место для политических маневров.

По словам главы государства, отношения Финляндии с другими государствами строятся на принципах прав человека и демократии.

До этого посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявлял, что Финляндия в будущем может отправить свои войска на Украину.

Ранее посол РФ заявил, что Финляндия специально подогревает русофобию в государстве.

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