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Посол РФ заявил, что Финляндия специально подогревает русофобию в государстве

Посол РФ Кузнецов: Финляндия намеренно подогревает атмосферу русофобии в стране

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Власти Финляндии намеренно и целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военной истерии в государстве, эти явления западной пропаганды стали нормой для жителей Финляндии. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в беседе с ТАСС.

«Подогреваемая СМИ и властями атмосфера русофобии, военная истерия, шпиономания и запугивание «гибридными угрозами» с Востока стали нормами повседневной финской жизни», — подчеркнул дипломат, отметив, что такая многолетняя и целенаправленная пропаганда русофобии и истерии не могла не повлиять на настроения общества в Финляндии.

При этом, по словам посла, в стране проживают большое количество граждан, в том числе общественно-политических деятелей, которые положительно относятся к России и убеждены, что сохранение связей с РФ отвечает интересам обоих государств.

До этого Кузнецов сообщал, что реакция Российской Федерации на возможное размещение командных структур НАТО на территории соседней Финляндии необязательно будет симметричной.

Ранее посол России в Финляндии высказался о закрытии КПП между странами.

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