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В Германии пожаловались на острую нехватку резервистов в армии

В ФРГ призвали набрать в армию 600 тыс. резервистов для обеспечения безопасности

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Mindaugas Kulbis/AP

Глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург заявил, что армии ФРГ необходимо набрать еще 600 тысяч резервистов для обеспечения безопасности государства от «чрезвычайных ситуаций». Своим мнением он поделился с газетой Bild.

По словам Зенсбурга, к действующим военнослужащим, численность которых в ФРГ на данный момент составляет около 200 тысяч человек, необходимо добавить еще 600 тысяч резервистов, поскольку стране требуется как минимум 800 тысяч солдат для защиты Германии.

«В случае обороны нам нужны резервисты, чтобы обезопасить нашу страну и инфраструктуру, обеспечить материально-техническую поддержку странам-партнерам в Германии», — подчеркнул глава Союза.

Зенсбург также рассказал о том, что в случае вступления Германии в вооруженный конфликт Берлину необходимо будет подумать над «второй и третьей волнами обороны», которые должны состоять именно из резервистов.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что власти Германии планируют повысить боевую готовность своей армии для решения старых и новых вызовов, эти изменения станут самой радикальной военной реформой за 35 лет.

Ранее в Германии объяснили, почему Украина не победит Россию на поле боя.

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