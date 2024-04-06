Посол России в Финляндии высказался о закрытии КПП между странами

Хельсинки, приняв решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ, хочет ограничить физическое общение финнов и россиян. С таким мнением выступил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью агентству ТАСС.

По словам дипломата, закрытие пунктов пропуска на границе с Россией стало одним из самых заметных конфронтационных шагов Хельсинки за последнее время.

Кузнецов уверен, что из-за этого тысячи людей, живущих по обе стороны границы, оказались отрезанными от своих родных и близких.

«С новыми препятствиями столкнулся бизнес. Контакты между жителями наших стран, которые руководство Финляндии и так целенаправленно стремилось сократить в последние два года, теперь даже физически ограничены», — сказал посол.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

До этого руководство пограничной службы Финляндии выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отказался налаживать отношения с РФ до конца СВО.